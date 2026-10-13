Antrean BBM di Bali tak Kunjung Terurai, Koster Klaim Pasokan Aman, Hhm

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali berlanjut, Selasa (13/10) malam ini.

Pantauan di lapangan sepanjang Jalan Raya Gilimanuk – Denpasar, kendaraan roda dua maupun mengular di depan SPBU, memicu kemacetan.

Aparat kepolisian dari Polresta Denpasar, Polres Badung dan Tabanan turun tangan untuk mengurai jalur kendaraan agar kemacetan tidak parah.

Meski fakta lapangan masih terjadi antrean, tetapi Gubernur Wayan Koster menegaskan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite maupun Pertamax di Bali dalam kondisi aman dan mencukupi.

Koster mengimbau masyarakat tidak panik hingga melakukan aksi borong (panic buying) yang justru memicu antrean panjang di SPBU.

Koster melontarkan hal tersebut seusai menggelar pertemuan tertutup selama dua jam dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal Sanggaran, Pedungan, Denpasar, Selasa (13/10) sore.

Koster mengungkapkan, persoalan utama yang memicu kelangkaan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir murni dipicu masalah kelancaran distribusi logistik, bukan karena kehabisan pasokan stok.

Per Selasa (13/10), pasokan baru Pertalite telah mendarat di Terminal BBM Manggis dan Sanggaran.