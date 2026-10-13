Dirut Pertamina Turun ke Bali, Blak-blakan Minta Maaf, Ini Janjinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri secara terbuka minta maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kendala antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai SPBU dalam beberapa hari terakhir.

Simon Mantiri mengatakan kendala distribusi tersebut dipicu oleh kendala teknis pada salah satu kapal pengangkut saat proses bongkar muat logistik BBM.

Menurutnya, gangguan pada bagian jangkar kapal membuat jadwal sandar dan bongkar muat yang semula direncanakan pada Senin (12/10) pagi pukul 06.30 WITA menjadi mundur pukul 22.00 WITA.

"Pertama-tama atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku direktur utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian antrean BBM di SPBU-

SPBU yang berada di wilayah Bali," kata Simon Mantiri, Selasa (13/10).

Simon Mantiri mengakui adanya faktor peningkatan konsumsi masyarakat Bali terhadap produk BBM bersubsidi akibat disparitas harga yang cukup jauh di pasaran.

Lonjakan porsi penggunaan BBM bersubsidi tersebut turut memengaruhi dinamika ketersediaan di tingkat penyaluran bawah.

"Ya, tentunya memang salah satu karena Pertalite ya, itu kan yang subsidi.

Jadi, ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi, tetapi sekali lagi ini hanya salah satu faktor dan tentunya kami harus melihat secara keseluruhan,” ujar Simon Mantiri dilansir dari Antara.