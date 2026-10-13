JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Anniversary Epson: Obral Promo Proyektor Serba Bisa & Cashback Rp300 Ribu

Anniversary Epson: Obral Promo Proyektor Serba Bisa & Cashback Rp300 Ribu

Selasa, 13 Oktober 2026 – 12:44 WIB
Anniversary Epson: Obral Promo Proyektor Serba Bisa & Cashback Rp300 Ribu - JPNN.com Bali
Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang menginginkan pengalaman visual berkualitas tinggi untuk merayakan momen hari jadi (anniversary). Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang menginginkan pengalaman visual berkualitas tinggi untuk merayakan momen hari jadi (anniversary).

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik hingga Rp150.000 atau potongan harga mencapai Rp300.000 untuk setiap pembelian unit proyektor Epson EB Series yang masuk dalam jajaran promo.

Saat ini, fungsi proyektor telah bertransformasi pesat mengikuti kebutuhan pengguna yang kian dinamis.

Baca Juga:

Perangkat visual ini tak lagi sebatas pendukung presentasi di ruang rapat atau ruang kelas, melainkan telah menjadi kebutuhan serbaguna.

Proyektor kini marak dimanfaatkan untuk mendukung skema work from home (WFH), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sarana penunjang kegiatan di rumah ibadah dan komunitas, hingga menjadi pusat hiburan keluarga untuk menonton film favorit.

Melihat tren tersebut, Epson menghadirkan lini EB Series yang dirancang sebagai solusi visual serba bisa.

Baca Juga:

Lini produk ini memberikan fleksibilitas penuh bagi pengguna untuk memilih proyektor yang sesuai dengan kebutuhan profesional maupun personal.

“Proyektor saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring perkembangan gaya bekerja, belajar, dan hiburan, kebutuhannya pun makin beragam," ujar Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia Hesti Astina.

Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang menginginkan pengalaman visual berkualitas tinggi untuk merayakan momen hari jadi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Epson Epson Indonesia Anniversary Anniversary Epson proyektor Epson EB Series

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  2. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

  3. Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM vs PSM, Persib Kontra Persik, Persija & Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU