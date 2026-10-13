Anniversary Epson: Obral Promo Proyektor Serba Bisa & Cashback Rp300 Ribu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson Indonesia menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang menginginkan pengalaman visual berkualitas tinggi untuk merayakan momen hari jadi (anniversary).

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik hingga Rp150.000 atau potongan harga mencapai Rp300.000 untuk setiap pembelian unit proyektor Epson EB Series yang masuk dalam jajaran promo.

Saat ini, fungsi proyektor telah bertransformasi pesat mengikuti kebutuhan pengguna yang kian dinamis.

Perangkat visual ini tak lagi sebatas pendukung presentasi di ruang rapat atau ruang kelas, melainkan telah menjadi kebutuhan serbaguna.

Proyektor kini marak dimanfaatkan untuk mendukung skema work from home (WFH), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sarana penunjang kegiatan di rumah ibadah dan komunitas, hingga menjadi pusat hiburan keluarga untuk menonton film favorit.

Melihat tren tersebut, Epson menghadirkan lini EB Series yang dirancang sebagai solusi visual serba bisa.

Lini produk ini memberikan fleksibilitas penuh bagi pengguna untuk memilih proyektor yang sesuai dengan kebutuhan profesional maupun personal.

“Proyektor saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring perkembangan gaya bekerja, belajar, dan hiburan, kebutuhannya pun makin beragam," ujar Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia Hesti Astina.