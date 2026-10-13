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MT Klasogun Tiba di Sanggaran Bali, Pertamina Fokus Pasok ke SPBU Prioritas

Selasa, 13 Oktober 2026 – 12:28 WIB
MT Klasogun Tiba di Sanggaran Bali, Pertamina Fokus Pasok ke SPBU Prioritas - JPNN.com Bali
Kapal tanker MT Klasogun yang membawa muatan pasokan Pertalite dan Biosolar telah bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran sejak Selasa (13/10) pagi. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melancarkan strategi cepat untuk mengurai tersendatnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali.

Upaya percepatan pemulihan ini dilakukan melalui skema pengiriman skala prioritas antar-SPBU serta mengoptimalkan operasional suplai secara kontinu selama 24 jam nonstop.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penetapan SPBU prioritas merupakan langkah taktis agar penyaluran BBM di lapangan tepat sasaran.

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“Kami mengoptimalkan pengiriman dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing SPBU.

Kami juga menjalankan suplai kontinu 24 jam.

Langkah ini kami ambil agar pemulihan pelayanan BBM kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” kata Ahad Rahedi, Selasa (13/10).

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Angin segar bagi pemulihan pasokan BBM di Pulau Bali juga datang dari jalur laut.

Kapal tanker MT Klasogun yang membawa muatan pasokan Pertalite dan Biosolar telah bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran sejak Selasa (13/10) pagi.

Kapal tanker MT Klasogun yang membawa muatan pasokan Pertalite dan Biosolar telah bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran sejak Selasa (13/10) pagi.
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TAGS   MT Klasogun FT Sanggaran TBBM Pesanggaran Bali bbm bahan bakar minyak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus SPBU Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

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