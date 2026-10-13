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Krisis BBM di Bali Berlanjut, Antrean Mengular ke Jalan, Polisi Turun Tangan

Selasa, 13 Oktober 2026 – 12:01 WIB
Krisis BBM di Bali Berlanjut, Antrean Mengular ke Jalan, Polisi Turun Tangan - JPNN.com Bali
Tersendatnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali berlanjut, Selasa hari ini (13/10). Antrean mengular hingga ke jalan memaksa polisi turun tangan. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tersendatnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali berlanjut, Selasa hari ini (13/10).

Mirisnya, antrean kendaraan tidak hanya terjadi di kawasan Bali Selatan, seperti Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar, tetapi menyebar ke seluruh Bali

Antrean dilaporkan terjadi sejumlah SPBU di Jembrana, Karangasem hingga Buleleng.

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Khusus di wilayah Denpasar, antrean mengular hingga ke jalan raya dan memicu kemacetan di sejumlah titik.

Kondisi ini memaksa aparat Polresta Denpasar turun ke lapangan membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Pengamanan di lapangan dipimpin langsung Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Muhammad Bhayangkara Putra Sejati dengan mengagendakan penebalan pasukan seiring meningkatnya volume kendaraan.

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"Sebanyak 36 personel Lantas disebar untuk mengatur antrean di 13 SPBU utama.

Jumlah personel akan kembali ditambah pada sore hari guna mengantisipasi jam sibuk masyarakat," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Selasa (13/10).

Tersendatnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali berlanjut, Selasa hari ini (13/10).
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TAGS   bahan bakar minyak bbm SPBU Bali polresta denpasar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Denpasar polisi

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