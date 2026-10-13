Anggaran MBG di Bali Sedot Rp1,3 Triliun, Buleleng & Denpasar Terbanyak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah terus memacu penyaluran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali.

Per Oktober 2026, realisasi anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyentuh angka Rp1,3 triliun.

Jumlah ini melonjak signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada 2025 yang tercatat sebesar Rp 517,8 miliar bagi 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Realisasi anggaran itu disalurkan kepada 277 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Supendi menjelaskan, alokasi anggaran jumbo tersebut difokuskan untuk membiayai operasional dapur MBG dalam mengolah bahan baku menjadi santapan siap saji, honor petugas MBG, hingga proses pendistribusian ke para target sasaran.

Berdasar data Kanwil DJPb Bali per 15 September 2026, program MBG di Pulau Dewata telah menjangkau sebanyak 618.390 penerima manfaat.

Pelajar Sekolah Dasar (SD) menjadi kelompok penerima terbesar dengan porsi mencapai 40,14 persen.

Disusul siswa SMP sebanyak 22,16 persen, SMA (17 persen), TK (6,24 persen), serta balita non-PAUD (5,75 persen).