JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Anggaran MBG di Bali Sedot Rp1,3 Triliun, Buleleng & Denpasar Terbanyak

Anggaran MBG di Bali Sedot Rp1,3 Triliun, Buleleng & Denpasar Terbanyak

Selasa, 13 Oktober 2026 – 09:17 WIB
Anggaran MBG di Bali Sedot Rp1,3 Triliun, Buleleng & Denpasar Terbanyak - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelajar SD sedang menyantap Program MBG. Foto Ilustrasi: Romensy Augustino/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah terus memacu penyaluran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali.

Per Oktober 2026, realisasi anggaran untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyentuh angka Rp1,3 triliun.

Jumlah ini melonjak signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pada 2025 yang tercatat sebesar Rp 517,8 miliar bagi 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

"Realisasi anggaran itu disalurkan kepada 277 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Supendi menjelaskan, alokasi anggaran jumbo tersebut difokuskan untuk membiayai operasional dapur MBG dalam mengolah bahan baku menjadi santapan siap saji, honor petugas MBG, hingga proses pendistribusian ke para target sasaran.

Berdasar data Kanwil DJPb Bali per 15 September 2026, program MBG di Pulau Dewata telah menjangkau sebanyak 618.390 penerima manfaat.

Baca Juga:

Pelajar Sekolah Dasar (SD) menjadi kelompok penerima terbesar dengan porsi mencapai 40,14 persen.

Disusul siswa SMP sebanyak 22,16 persen, SMA (17 persen), TK (6,24 persen), serta balita non-PAUD (5,75 persen).

Pemerintah terus memacu penyaluran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali. Per Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp1,3 triliun
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   MBG Makan Bergizi Gratis Program MBG SPPG Bali Denpasar Buleleng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kanwil DJPb Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Bali United Bungkam Persijap: Persija Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United Bungkam Persijap: Persija Nyaman di Puncak

  2. Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi

  3. Johnny Jansen Bongkar Trik Bali United Bantai Persijap, Terbukti Ampuh - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Trik Bali United Bantai Persijap, Terbukti Ampuh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU