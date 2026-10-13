Pisah Sambut Kakanwil Kemenkum Bali: Eem Pamit, Milawati Siap Beri Kinerja Terbaik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan Pisah Sambut dan Pengantar Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin (12/10 kemarin di Aston Hotel & Convention Center, Denpasar.

Kegiatan tersebut menjadi momentum perpisahan sekaligus ungkapan apresiasi atas pengabdian Eem Nurmanah selama menjalankan tugas sebagai Kakanwil Kemenkum Bali.

Kegiatan ini sekaligus untuk menyambut I Gusti Putu Milawati sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang baru.

Eem Nurmanah dalam sambutannya menyampaikan kesan dan pesan selama menjalankan amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan, kebersamaan, serta dukungan jajaran Kanwil Kemenkum Bali selama dirinya mengemban tugas di Pulau Dewata.

“Setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan kenangan.

Saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran selama saya menjalankan tugas di Kanwil Kemenkum Bali,” kata Eem Nurmanah.

Selanjutnya, ditayangkan video selayang pandang perjalanan Eem Nurmanah selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.