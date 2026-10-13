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Kalender Bali Selasa (13/10): Baik Membangun Bangunan Suci & Menanam Tembakau

Selasa, 13 Oktober 2026 – 06:01 WIB
Kalender Bali Selasa (13/10): Baik Membangun Bangunan Suci & Menanam Tembakau - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 13 Oktober 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (13/10) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Pon Kulawu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (13/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 13 Oktober 2026 bertepatan dengan Anggara Pon Kulawu: Hari baik untuk membangun bangunan suci & menanam tembakau
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TAGS   kalender Kalender Bali bangunan suci tembakau Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 13 Oktober 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Pon Kulawu Hari Baik Kalender Bali

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