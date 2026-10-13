Koster Panggil Pertamina Gegara Distribusi BBM Tersendat, Minta Jaga Citra Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali akhirnya menyita perhatian Pemprov Bali.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait tersendatnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Bali Wayan Koster langsung turun tangan dengan memanggil jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga.

Pertemuan darurat tersebut digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Senin (12/10) kemarin.

Langkah tegas ini diambil menyusul kelangkaan dan antrean parah yang melanda hampir seluruh wilayah Bali sejak Senin pagi hingga malam.

Laporan di lapangan, anteran terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, dan sekitarnya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran PT Pertamina Patra Niaga hadir bersama perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan.

Koster minta Pertamina bergerak cepat memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi, khususnya untuk jenis Pertalite dan Pertamax, demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.

"Pengelolaan BBM di Bali harus dilakukan secara ketat.