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Koster Panggil Pertamina Gegara Distribusi BBM Tersendat, Minta Jaga Citra Bali

Selasa, 13 Oktober 2026 – 05:53 WIB
Koster Panggil Pertamina Gegara Distribusi BBM Tersendat, Minta Jaga Citra Bali - JPNN.com Bali
Antrean kendaraan mengular di SPBU di Bali akibat kelangkaan BBM sejak beberapa hari terakhir. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali akhirnya menyita perhatian Pemprov Bali.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait tersendatnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Bali Wayan Koster langsung turun tangan dengan memanggil jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga.

Pertemuan darurat tersebut digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Senin (12/10) kemarin.

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Langkah tegas ini diambil menyusul kelangkaan dan antrean parah yang melanda hampir seluruh wilayah Bali sejak Senin pagi hingga malam.

Laporan di lapangan, anteran terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, dan sekitarnya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran PT Pertamina Patra Niaga hadir bersama perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan.

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Koster minta Pertamina bergerak cepat memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi, khususnya untuk jenis Pertalite dan Pertamax, demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.

"Pengelolaan BBM di Bali harus dilakukan secara ketat.

Gubernur Bali Wayan Koster langsung turun tangan dengan memanggil jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga buntut antrean panjang di banyak SPBU di Bali
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TAGS   Koster gubernur koster PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bbm SPBU Bali TBBM Pesanggaran TBBM Manggis

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