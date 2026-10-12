Antrean Mengular di SPBU Bali Berlanjut, Pertamina Tambah Pasokan 26.200 KL

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bali kembali tersendat.

Sejak akhir pekan kemarin, masyarakat dibuat kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah SPBU di wilayah Denpasar, Badung, hingga Tabanan mendadak kehabisan stok.

Pada SPBU yang masih memiliki persediaan, antrean kendaraan membeludak hingga mengular ke badan jalan dan memicu kemacetan arus lalu lintas.

Kondisi makin miris lantaran stok BBM di tingkat pengecer, seperti Warung Madura, turut kosong melompong.

Menanggapi krisis tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus akhirnya angkat bicara dan langsung mengambil tindakan cepat.

Pertamina memastikan telah memperkuat pasokan BBM di wilayah Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa muatan 18.000 Kiloliter (KL) Pertalite dan 2.500 KL Pertamax.

Kedatangan kapal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi ke SPBU demi menormalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.