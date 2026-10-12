Bali Jadi Etalase Emisi Nol Bersih, Pekan Iklim 2026 Usung Empat Agenda Utama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komitmen kuat Provinsi Bali dalam menekan emisi karbon mendapat apresiasi internasional. World Resources Institute (WRI) secara resmi memilih Bali sebagai tuan rumah Rapat Tahunan Dewan Pengurus Global yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027.

Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia Mari Elka Pangestu mengungkapkan, Bali terpilih karena dinilai menjadi etalase nyata daerah yang serius mengejar target Net Zero Emission (NZE) 2045 melalui rencana aksi yang terukur.

"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board WRI akan menggelar rapat di Bali pada Juli nanti.

Mereka memilih Bali karena melihat langsung komitmen dan rencana aksi emisi nol bersih yang berjalan di sini," ujar Mari Elka Pangestu di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (11/10) malam.

Pertemuan tingkat tinggi ini akan dihadiri sekitar 15–20 anggota Dewan Global WRI dari Washington DC, serta para direktur negara dari 12 wilayah operasional WRI dunia, termasuk Tiongkok, Brasil, dan India.

Salah satu bukti konkret transisi hijau di Bali adalah pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) yang dimulai dari Sanur dan lima titik strategis lainnya.

Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Nirarta Samadhi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan KRE.

“Kerja kolaboratif antara pemerintah kota, desa, desa adat, dan komunitas masyarakat menjadi kunci keberhasilan perbaikan mobilitas di KRE Sanur,” kata Nirarta Samadhi.