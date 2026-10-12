JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Jadi Etalase Emisi Nol Bersih, Pekan Iklim 2026 Usung Empat Agenda Utama

Bali Jadi Etalase Emisi Nol Bersih, Pekan Iklim 2026 Usung Empat Agenda Utama

Senin, 12 Oktober 2026 – 11:07 WIB
Bali Jadi Etalase Emisi Nol Bersih, Pekan Iklim 2026 Usung Empat Agenda Utama - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus serta Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (11/10) malam. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komitmen kuat Provinsi Bali dalam menekan emisi karbon mendapat apresiasi internasional. World Resources Institute (WRI) secara resmi memilih Bali sebagai tuan rumah Rapat Tahunan Dewan Pengurus Global yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027.

Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia Mari Elka Pangestu mengungkapkan, Bali terpilih karena dinilai menjadi etalase nyata daerah yang serius mengejar target Net Zero Emission (NZE) 2045 melalui rencana aksi yang terukur.

"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board WRI akan menggelar rapat di Bali pada Juli nanti.

Baca Juga:

Mereka memilih Bali karena melihat langsung komitmen dan rencana aksi emisi nol bersih yang berjalan di sini," ujar Mari Elka Pangestu di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (11/10) malam.

Pertemuan tingkat tinggi ini akan dihadiri sekitar 15–20 anggota Dewan Global WRI dari Washington DC, serta para direktur negara dari 12 wilayah operasional WRI dunia, termasuk Tiongkok, Brasil, dan India.

Salah satu bukti konkret transisi hijau di Bali adalah pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) yang dimulai dari Sanur dan lima titik strategis lainnya.

Baca Juga:

Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Nirarta Samadhi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan KRE.

“Kerja kolaboratif antara pemerintah kota, desa, desa adat, dan komunitas masyarakat menjadi kunci keberhasilan perbaikan mobilitas di KRE Sanur,” kata Nirarta Samadhi.

Mari Elka Pangestu mengatakan WRI memilih Bali karena melihat langsung komitmen dan rencana aksi emisi nol bersih yang berjalan di Pulau Dewata
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Pekan Iklim 2026 WRI Indonesia Kawasan Rendah Emisi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Bali United Bungkam Persijap: Persija Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United Bungkam Persijap: Persija Nyaman di Puncak

  2. Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi - JPNN.com Bali

    Mario Lemos Terpukul Persijap Kehilangan Daya Juang, Sentil Ancaman Degradasi

  3. Johnny Jansen Bongkar Trik Bali United Bantai Persijap, Terbukti Ampuh - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Trik Bali United Bantai Persijap, Terbukti Ampuh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU