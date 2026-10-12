Pekan Iklim 2026: Bali Siap Pimpin Transformasi Hijau Regional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan Iklim Bali 2026 kembali digelar sebagai momentum bersama dalam menggemakan gerakan aksi iklim berbasis daerah.

Berlokasi utama di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur, ajang ini mengajak seluruh peserta untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.

Mulai dari memanfaatkan jalur pejalan kaki, bersepeda, hingga mengoperasikan shuttle listrik Intaran menuju lokasi kegiatan.

Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam memimpin transformasi hijau di kawasan regional.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di Kawasan Rendah Emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi merespons perubahan iklim,” ujar Gubernur Koster saat konferensi pers Pekan Iklim Bali 2026 di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (11/10) malam.

Koster menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim global.

“Daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Koster.

Koster juga membeberkan enam titik strategis yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Rendah Emisi (Kerthi Bhumi Satwika).