Garis Pantai Kuta Tergerus 1,9 Meter per Tahun, 85 Km Pesisir Bali Kena Abrasi

bali.jpnn.com, KUTA - Ancaman abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali, kian mengkhawatirkan.

Laju abrasi tersebut tidak hanya merusak kondisi fisik pesisir, tetapi juga mengancam fasilitas publik, aktivitas pariwisata, hingga urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

Sepanjang 2026, kondisi Pantai Kuta dilaporkan makin kritis akibat terpaan cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.

Laju kemunduran garis pantai kini diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun.

Walakin, hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik utama wisatawan saat berlibur ke Pantai Kuta kian menyempit.

Terjangan gelombang juga merusak sejumlah infrastruktur publik, seperti jalur pejalan kaki (pedestrian), dinding pembatas pantai, hingga lapak pedagang lokal.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Hubungan Antarlembaga Triono Junoasmono menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak cepat menangani ancaman erosi pantai ini.

Salah satu langkah konkrit yang disiapkan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di area selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) berkolaborasi dengan pemerintah daerah.