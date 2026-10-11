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Megawati Sorot Abrasi Pantai Kuta, Sentil Orang-orang Pintar di Kementerian

Minggu, 11 Oktober 2026 – 21:52 WIB
Megawati Sorot Abrasi Pantai Kuta, Sentil Orang-orang Pintar di Kementerian - JPNN.com Bali
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri memberi pengarahan seusai meninjau langsung kondisi abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pantai Kuta, Badung, Bali, Minggu (11/10) siang. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KUTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meninjau langsung kondisi abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pantai Kuta, Badung, Bali, Minggu (11/10) siang.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.

Hadir juga Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta.

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Ketum PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah untuk menangani ancaman abrasi pesisir.

Megawati menegaskan bahwa penanganan abrasi tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus memperhitungkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga dan kementerian harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

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Jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujar Megawati Soekarnoputri.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis riset serta ilmu pengetahuan.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri meninjau langsung kondisi abrasi yang kian mengkhawatirkan di Pantai Kuta, Badung, Bali, Minggu (11/10) siang.
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TAGS   megawati soekarnoputri pantai kuta abrasi BRIN Koster global warming Indonesia

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