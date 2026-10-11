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Ini Enam Kawasan Rendah Emisi di Bali Versi Koster, Ubud & Kuta Masuk Daftar

Minggu, 11 Oktober 2026 – 15:26 WIB
Ini Enam Kawasan Rendah Emisi di Bali Versi Koster, Ubud & Kuta Masuk Daftar - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan enam Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika di Pura Er Jeruk, Gianyar, Sabtu (10/10) kemarin, bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali menguatkan komitmen menuju pembangunan rendah emisi melalui penetapan enam wilayah sebagai Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika.

Penetapan tersebut dituangkan secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026.

Adapun enam kawasan strategis di Bali yang ditetapkan meliputi Ubud (fokus pariwisata berbasis budaya dan lingkungan) dan Kepulauan Nusa Penida (keberlanjutan ekosistem kepulauan dan pesisir).

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Kemudian tiga kawasan pariwisata ramah lingkungan, yakni Nusa Dua, Kuta di Kabupaten Badung dan Sanur, Denpasar.

Lalu kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Denpasar (pelestarian kawasan bersejarah & tata kota berkelanjutan)

Penandatanganan kesepakatan bersama digelar di Pura Er Jeruk, Gianyar, Sabtu (10/10) kemarin, bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang.

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Pemprov Bali berkolaborasi dengan Pemkot Denpasar serta Pemkab Badung, Gianyar, dan Klungkung untuk menjalankan kebijakan ini secara terpadu.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan, melainkan arah perubahan besar dalam cara membangun Bali.

Pemprov Bali menguatkan komitmen menuju pembangunan rendah emisi melalui penetapan enam wilayah sebagai Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika.
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TAGS   Kawasan Rendah Emisi Koster gubernur koster pemprov bali Ubud sanur kuta Nusa Dua nusa penida Jalan Gajah Mada Denpasar

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