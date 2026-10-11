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Koalisi Sipil Tolak Proyek PLTGU Celukan Bawang II, Karpet Merah Investor

Minggu, 11 Oktober 2026 – 14:57 WIB
Koalisi Sipil Tolak Proyek PLTGU Celukan Bawang II, Karpet Merah Investor - JPNN.com Bali
Roberto Hutabarat dari gerakan Don’t Gas Indonesia memaparkan idenya seusai pemutaran film dokumenter Celukan Bawang: Zona Pengorbanan Energi Bali di Denpasar, Sabtu (10/10) kemarin. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rencana pemerintah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Celukan Bawang Tahap II berbahan bakar gas di Buleleng, Bali, menuai penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.

Proyek yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 ini dinilai bukan solusi energi bersih, melainkan ancaman baru bagi ruang hidup masyarakat dan ekosistem pesisir Bali Utara.

Penolakan tersebut mencuat dalam pemutaran film dokumenter berjudul Celukan Bawang: Zona Pengorbanan Energi Bali.

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Film ini memotret potensi hancurnya ruang sosial-ekologis warga demi ambisi pembangunan megaproyek energi.

Roberto Hutabarat dari gerakan Don’t Gas Indonesia menegaskan klaim Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai energi bersih adalah pembohongan publik.

Menurutnya, LNG tetap menghasilkan emisi metana dan amoniak yang merusak lingkungan.

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"LNG itu sama saja dengan batu bara.

Narasi Bali Mandiri Energi juga keliru karena sumber gasnya diambil dari luar, yakni Teluk Bintuni, Papua, serta didanai investor asing seperti J-Power," ujar Roberto Hutabarat di Denpasar, kemarin (10/10).

Rencana pemerintah mengembangkan PLTGU Celukan Bawang Tahap II di Buleleng, Bali, menuai penolakan keras dari koalisi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan.
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TAGS   PLTGU Celukan Bawang J-Power listrik Bali Mandiri Energi Koalisi Sipil lumba-lumba investor RUPTL 2025-2034 PLTU eksisting Bali

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