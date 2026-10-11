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Kalender Bali Minggu (11/10): Baik untuk Bepergian & Menghilangkan Guna-guna

Minggu, 11 Oktober 2026 – 05:56 WIB
Kalender Bali Minggu (11/10): Baik untuk Bepergian & Menghilangkan Guna-guna - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 11 Oktober 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Kulawu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (11/10) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Kulawu.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Kapat.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (11/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 11 Oktober 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Kulawu: Hari baik untuk bepergian & menghilangkan penyakit karena guna-guna
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Bepergian Redite Umanis Kulawu Kalender Bali Minggu 11 Oktober 2026 guna-guna Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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