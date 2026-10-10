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Menkum: Indonesia Dorong Remunerasi Adil Bagi Pers Atas Platform Digital & AI

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 22:42 WIB
Menkum: Indonesia Dorong Remunerasi Adil Bagi Pers Atas Platform Digital & AI - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas berbincang dengan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Hotel Patra Kuta, Badung, di sela-sela ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era, Sabtu (10/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan pelindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik.

Menurut Menkum Supratman, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan.

“Teknologi harus berkembang, tetapi perkembangan teknologi tidak boleh membuat nilai atas karya manusia menjadi makin tidak terlihat,” ujar Menkum Supratman saat membuka ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (10/10).

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Menkum Supratman menjelaskan bahwa karya jurnalistik kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara instan hingga menjangkau masyarakat lintas negara.

Situasi ini menghadirkan tantangan dalam memastikan penggunaan karya, distribusi, dan pemanfaatannya secara komersial tetap menghormati hak pihak yang menghasilkan karya tersebut.

Ia menegaskan bahwa pelindungan karya jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem informasi, kualitas demokrasi, dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat serta tepercaya.

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“Dalam konteks ASEAN, tantangannya menjadi lebih kompleks.

Karya jurnalistik tidak lagi berhenti pada batas wilayah negara,” kata Menkum Supratman.

Menurut Menkum Supratman, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan.
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Pers Remunerasi platform digital Artificial hak cipta Indonesia Kemenkum Dewan Pers Komdigi

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