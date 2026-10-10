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Platform Digital Keruk Untung Raksasa, Dewan Pers: Kami Ingin Negosiasi Adil!

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 22:04 WIB
Platform Digital Keruk Untung Raksasa, Dewan Pers: Kami Ingin Negosiasi Adil! - JPNN.com Bali
Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Hotel Patra Kuta, Badung, Bali, Sabtu (10/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat menyoroti tajam ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital saat ini.

Menurut Komaruddin Hidayat, platform digital meraih keuntungan finansial raksasa dari arus lalu lintas data, perhatian publik, dan iklan.

Namun, jurnalis serta media massa sebagai pembuat konten justru tidak mendapat bagian yang sepadan.

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Komaruddin menilai ketidakadilan ini bukan sekadar urusan uang semata, melainkan berdampak langsung pada etika, profesionalisme, serta keberlanjutan masa depan jurnalisme sebagai pilar demokrasi.

"Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika orang-orang yang menyelidiki realitas tidak memperoleh kompensasi layak.

Namun, pihak yang mendistribusikan dan memonetisasi karya tersebut justru meraup keuntungan tak proporsional," ujar Komaruddin Hidayat seusai ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Hotel Patra Kuta, Badung, Bali, Sabtu (10/10).

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Komaruddin menjelaskan bahwa dunia pers kini tengah menghadapi era disrupsi paling signifikan dalam sejarah.

Kehadiran teknologi Artificial Intelligence (AI) dan media sosial dengan cepat merangkum, menerjemahkan, hingga menyebarkan informasi hasil kerja intelektual jurnalis secara masif tanpa kendali yang pas.

Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat menyoroti tajam ketimpangan pembagian nilai ekonomi dalam ekosistem digital saat ini.
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TAGS   Dewan Pers Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat jurnalis media platform digital Artificial Intelligence Ekosistem Digital royalti media massa media sosial

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