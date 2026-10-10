JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (10/10): Baik Mengadakan Pertemuan & Membuat Pagar

Kalender Bali Sabtu (10/10): Baik Mengadakan Pertemuan & Membuat Pagar

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 04:41 WIB
Kalender Bali Sabtu (10/10): Baik Mengadakan Pertemuan & Membuat Pagar - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 10 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wayang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (11/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Wayang.

Hari ini bertapatang dengan Tumpek Wayang sekaligus Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (10/10) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 10 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Wayang: Hari baik untuk mengadakan pertemuan & membuat pagar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Mengadakan Pertemuan Hari Baik Membuat Pagar Saniscara Kliwon Wayang Tumpek Wayang Kalender Bali Sabtu 10 Oktober 2026 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Berburu Poin di Bali, Mario Lemos: Kami tak Datang Cuma Buat Ditekan! - JPNN.com Bali

    Persijap Berburu Poin di Bali, Mario Lemos: Kami tak Datang Cuma Buat Ditekan!

  2. Irfan Jaya Geser Posisi Rahmat Arjuna, Siap Tampil Spartan Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Geser Posisi Rahmat Arjuna, Siap Tampil Spartan Kontra Persijap

  3. Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat - JPNN.com Bali

    Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU