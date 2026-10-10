Penyerapan Pertalite di Bali Tembus 74,4 Persen, Potensi Melampaui Kuota 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau dinamika kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat di Bali.

Pertamina harus menyiapkan pasokan untuk mengantisipasi melonjaknya konsumsi menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan data hingga 30 September 2026, realisasi penyaluran Pertalite di Bali telah mencapai 4.239.187 kiloliter (KL) atau 74,4 persen dari total kuota

tahunan sebesar 5.697.778 KL.

Sisa kuota sebanyak 1.458.591 KL tersebut harus mencukupi kebutuhan hingga akhir Desember 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengungkapkan, konsumsi Pertalite saat ini berada 1,1 persen di bawah kuota.

Namun, jika tidak dilakukan pengendalian, penyaluran hingga akhir tahun diproyeksikan bakal melebihi kuota sekitar 0,7 persen.

Tekanan terhadap kuota BBM di Bali makin terasa mengingat alokasi kuota Pertalite tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2025 lalu, Bali mendapat kuota 6,2 juta KL, tetapi 2026 ini menjadi 5,7 juta KL.