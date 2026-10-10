Tanker 18 Ribu KL Pertalite & Pertamax Tiba Besok, Amankan Pasokan BBM Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus mengupayakan percepatan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di Bali.

Salah satunya mengerahkan kapal tanker membawa BBM jenis pertalite sebanyak 18 ribu kiloleter khusus untuk Bali melalui optimalisasi pola suplai dan pengaturan langkah operasional.

Langkah ini diambil guna mengatasi antrean panjang pembelian BBM, khususnya jenis subsidi, yang sempat terjadi di sejumlah SPBU wilayah Badung, Denpasar, hingga Tabanan dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bagian dari upaya penanganan cepat, kapal pengangkut pasokan Pertalite telah berlayar menuju Integrated Terminal (IT) Manggis di Kabupaten Karangasem.

Kapal tanker yang bertolak dari Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat tersebut diatur dengan kecepatan pelayaran optimal untuk mempercepat waktu kedatangan.

Selain Pertalite, kapal tersebut juga mengangkut sebanyak 2.500 kiloliter Pertamax dan dijadwalkan tiba di IT Manggis pada Minggu (11/10) dini hari.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan BBM di wilayah Bali.

“Kami terus mengupayakan agar pasokan Pertalite berikutnya dapat segera tiba dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.