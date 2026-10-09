Konsumen Makin Eksploratif, Brand F&B Wajib Rebut Top of Cart

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren pemesanan makanan dan minuman alias food and beverage (F&B) secara daring di Indonesia mengalami pergeseran signifikan.

Konsumen tidak lagi sekadar mencari satu nama restoran, melainkan lebih banyak menjelajah dan membandingkan berbagai pilihan sebelum menentukan pesanan.

Data GrabAds mencatat sebanyak 79 persen pesanan di GrabFood diawali dari tahap eksplorasi.

Fenomena perubahan consumer behaviour ini dibahas tuntas dalam ajang F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.

Pertemuan strategis ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan marketers dan business leaders industri F&B nasional untuk merumuskan strategi pemasaran berbasis consumer insight.

Pertumbuhan industri F&B sendiri menunjukkan tren yang sangat positif.

Berdasar data Kementerian Perindustrian mencatat nilai PDB sektor makanan dan minuman tumbuh 6,7 persen sepanjang semester I 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, ekosistem kuliner digital juga memelesat.