JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Konsumen Makin Eksploratif, Brand F&B Wajib Rebut Top of Cart

Konsumen Makin Eksploratif, Brand F&B Wajib Rebut Top of Cart

Jumat, 09 Oktober 2026 – 22:07 WIB
Konsumen Makin Eksploratif, Brand F&B Wajib Rebut Top of Cart - JPNN.com Bali
Director of Commercial Grab Indonesia Roy Nugroho berinteraksi dengan audiens saat memaparkan insight dari GrabAds mengenai consumer behaviour masyarakat dalam F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026, Kamis (8/10) kemarin. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren pemesanan makanan dan minuman alias food and beverage (F&B) secara daring di Indonesia mengalami pergeseran signifikan.

Konsumen tidak lagi sekadar mencari satu nama restoran, melainkan lebih banyak menjelajah dan membandingkan berbagai pilihan sebelum menentukan pesanan.

Data GrabAds mencatat sebanyak 79 persen pesanan di GrabFood diawali dari tahap eksplorasi.

Baca Juga:

Fenomena perubahan consumer behaviour ini dibahas tuntas dalam ajang F&B Forward: GrabAds Marketing Summit 2026 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.

Pertemuan strategis ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan marketers dan business leaders industri F&B nasional untuk merumuskan strategi pemasaran berbasis consumer insight.

Pertumbuhan industri F&B sendiri menunjukkan tren yang sangat positif.

Baca Juga:

Berdasar data Kementerian Perindustrian mencatat nilai PDB sektor makanan dan minuman tumbuh 6,7 persen sepanjang semester I 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, ekosistem kuliner digital juga memelesat.

Tren pemesanan makanan dan minuman alias food and beverage (F&B) secara daring di Indonesia mengalami pergeseran signifikan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Food and Beverage F&B Grab grab indonesia GrabAds GrabFood Kementerian Perindustrian GrabMart Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Geser Posisi Rahmat Arjuna, Siap Tampil Spartan Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Geser Posisi Rahmat Arjuna, Siap Tampil Spartan Kontra Persijap

  2. Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat - JPNN.com Bali

    Dua Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persijap, Tekad Johnny Jansen Bulat

  3. Jadwal Super League: PSIM kontra Persija, Persib Tantang Dewa United, Cek! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSIM kontra Persija, Persib Tantang Dewa United, Cek!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU