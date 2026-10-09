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M Fest 2026 Boyong Tiara Andini Hingga NIDJI ke Bali, Target 25 Ribu Pengunjung

Jumat, 09 Oktober 2026 – 21:28 WIB
M Fest 2026 Boyong Tiara Andini Hingga NIDJI ke Bali, Target 25 Ribu Pengunjung - JPNN.com Bali
Corporate Secretary Ramayana & co Freddy Sulaeman (tengah) diapit Managing Director M Mart Ramesh Ram Khaeruddin dan General Manager Support M Mart I Gede Purwadarmana memberikan keterangan kepada awak media di Denpasa, Jumat (9/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Festival tahunan milik jaringan convenience store modern M Mart, M Fest 2026, kembali bergulir tahun ini.

Festival edisi keempat ini dijadwalkan berlangsung di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, pada Sabtu, 7 November 2026.

Panitia memastikan M Fest 2026 tampil lebih megah dengan merangkul deretan musisi papan atas nasional hingga puluhan UMKM lokal.

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Nama-nama besar seperti Tiara Andini, NIDJI, Tika Pagraky & Wira Krisna, hingga jajaran aksi panggung dari DNA DJ (Aloy dan JayJax) serta pertunjukan seni Garuda Sakti dari Naluri Manca siap menghibur para pengunjung.

Manajer Marketing M Mart Septian mengatakan M Fest adalah lebarannya M Mart.

“Tahun ini kami menargetkan M Fest dihadiri 25 ribu, naik dibandingkan awal penyelenggaraan pada 2023 yang hanya 10 ribu pengunjung,” ujar Septian di Denpasar, Jumat (9/10).

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General Manager Support M Mart I Gede Purwa Darmana menyebut bahwa M Fest dirancang sebagai wadah selebrasi tahunan yang melibatkan jaringan M Mart dari berbagai region, mulai dari Bali, Lombok, hingga Makassar.

"M Fest menjadi IP (intellectual property) bagi M Mart yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.

Festival tahunan milik jaringan convenience store modern M Mart, M Fest 2026 dijadwalkan berlangsung di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, 7 November 2026
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TAGS   M Mart M Fest 2026 Tiara Andini Nidji Bali Pantai Mertasari Store Modern lifestyle

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