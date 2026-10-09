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Kapolri Pimpin Sertijab, Irjen Pasma Royce Resmi Kapolda Bali

Jumat, 09 Oktober 2026 – 20:37 WIB
Kapolri Pimpin Sertijab, Irjen Pasma Royce Resmi Kapolda Bali - JPNN.com Bali
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyalami Kapolda Bali Irjen Pasma Royce seusai sertijab di Mabes Polri, Jumat (9/10). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (9/10).

Salah satu jabatan strategis yang resmi diserahterimakan adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali.

Tongkat kepemimpinan Polda Bali resmi beralih dari Irjen Daniel Adityajaya kepada Irjen Pasma Royce.

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Sebelum menjadi Kapolda Bali, Irjen Pasma Royce adalah Wakapolda Jawa Timur.

“Rotasi di tubuh Korps Bhayangkara ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Rotasi ini bagian dari upaya mendongkrak kinerja institusi dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang makin kompleks,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

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Sebagai nahkoda baru Polda Bali, Kapolri berharap Irjen Pasma Royce mampu melanjutkan berbagai program strategis serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pulau Dewata.

Terlebih, Bali sebagai magnet pariwisata dunia memiliki dinamika pengamanan yang sangat tinggi, baik untuk agenda nasional maupun taraf internasional.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pati Polri, termasuk Kapolda Bali yang kini dijabat Irjen Pasma Royce
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TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto polda bali sertijab Kapolda Bali Irjen Pasma Royce Irjen Daniel Adityajaya Irjen Pasma Royce

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