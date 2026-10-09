Kapolri Pimpin Sertijab, Irjen Pasma Royce Resmi Kapolda Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (9/10).

Salah satu jabatan strategis yang resmi diserahterimakan adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali.

Tongkat kepemimpinan Polda Bali resmi beralih dari Irjen Daniel Adityajaya kepada Irjen Pasma Royce.

Sebelum menjadi Kapolda Bali, Irjen Pasma Royce adalah Wakapolda Jawa Timur.

“Rotasi di tubuh Korps Bhayangkara ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

Rotasi ini bagian dari upaya mendongkrak kinerja institusi dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang makin kompleks,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sebagai nahkoda baru Polda Bali, Kapolri berharap Irjen Pasma Royce mampu melanjutkan berbagai program strategis serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pulau Dewata.

Terlebih, Bali sebagai magnet pariwisata dunia memiliki dinamika pengamanan yang sangat tinggi, baik untuk agenda nasional maupun taraf internasional.