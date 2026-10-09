Komisi XIII DPR RI Kunker ke Bali, Kakanwil Milawati Beber Capaian Fantastis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (9/10).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi berbagai urusan krusial.

Mulai dari hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban, hingga kesekretariatan negara.

Langkah ini dilakukan guna mendukung tata kelola pembangunan dan pariwisata berkeadilan di Pulau Bali.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan lintas instansi.

Ada Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Setjen Kemenkum, Kakanwil Kemenkum Bali, Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, Kakanwil KemenHAM NTT, Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring, serta anggota LPSK.

Acara dibuka secara resmi oleh Karo Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Setjen Kemenkum, Ronald Lumbuun.

Ronald Lumbuun menegaskan pentingnya forum reses ini untuk mempererat sinergi antara eksekutif dan legislatif.