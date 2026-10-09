Undhira Bali Boyong Wamenkes, Bahas Masa Depan Tenaga Kesehatan hingga AI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Dhyana Pura (Undhira) Bali konsisten menghadirkan tokoh-tokoh nasional level penentu kebijakan untuk membekali para mahasiswanya.

Langkah ini dilakukan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan Transformasi Kesehatan Indonesia maupun global.

Terbaru, Undhira menghadirkan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI dr. Benjamin Paulus Octavianus Sp.P., FISR., dalam kuliah umum di Aula E Kampus Undhira, Dalung, Badung, Selasa (6/10) lalu.

Di depan ribuan mahasiswa baru, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus membawakan materi krusial bertajuk "Transformasi Kesehatan Indonesia: Inovasi, Artificial Intelligence, dan Masa Depan Tenaga Kesehatan".

Kehadiran Wamenkes RI melengkapi deretan tokoh penting yang diboyong ke kampus Undhira Bali.

Sebelumnya, Dirut BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., juga hadir memberikan kuliah umum pada 19 September 2026 lalu.

Benjamin Paulus Octavianus berpengalaman sebagai dokter spesialis paru di sejumlah rumah sakit.

Ia tergabung dalam Organisasi Profesi seperti Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).