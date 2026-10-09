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TWA Gunung Batur Terbakar, 22,77 Hektare Lahan Hangus, Terbesar Sepanjang 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 – 10:24 WIB
TWA Gunung Batur Terbakar, 22,77 Hektare Lahan Hangus, Terbesar Sepanjang 2026 - JPNN.com Bali
Tim pemadam memadamkan api yang membakar Blok Perlindungan Yeh Mampeh, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang, Bangli, Bali. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - 22,77 hektare lahan di Blok Perlindungan Yeh Mampeh, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang, Bangli, Bali, hangus terbakar, Selasa (6/10) lalu.

Petugas gabungan yang terdiri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Polsek Kintamani, Koramil Kintamani, Damkar Bangli, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) bergerak cepat menjinakkan si jago merah.

Laporan titik api pertama kali diterima sekitar pukul 11.26 WITA dari warga setempat.

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Sebanyak 60 personel gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Proses pemadaman berlangsung dramatis akibat angin kencang serta rumput dan serasah hutan yang dalam kondisi sangat kering.

Api pun dengan cepat menyebar melahap vegetasi di sekitar lokasi.

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Untuk menjinakkan api, tim mengombinasikan pemadaman manual menggunakan jet shooter, gepyok, cangkul, dan sekop, serta mengerahkan armada mobil tangki damkar Pemkab Bangli dan tangki swadaya warga.

Tak hanya menyiram air, petugas terpaksa membuat sekat bakar selebar dua meter untuk memutus jalur penjalaran api.

22,77 hektare lahan di Blok Perlindungan Yeh Mampeh, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang, Bangli, Bali, hangus terbakar
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TAGS   TWA Gunung Batur Bukit Payang TWA Gunung Batur kebakaran bksda bali bangli Bali Karhutla

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