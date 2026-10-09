328 Ribu Hektare Lahan di Bali Terancam Kekeringan, Distan Pangan Turun Tangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali memetakan sekitar 328 ribu hektare lahan pertanian yang rawan diterjang kekeringan.

Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG bahwa musim hujan di Pulau Bali baru akan turun pada November atau Desember 2026.

Kepala Distan Pangan Bali I Wayan Sunada menegaskan telah bergerak cepat menyiapkan strategi pencegahan agar para petani tidak mengalami gagal panen.

"Memang saat ini sudah kita petakan ada 328 ribu hektare yang berpotensi kekeringan.

Begitu terjadi kekeringan di lapangan, kami langsung antisipasi," ujar I Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Untuk merespons ancaman tersebut, Distan Pangan Bali menyiagakan tim khusus bernama Gerakan Pengendalian (Gerdal).

Distan Pangan Bali juga menyiapkan sekitar 50 pompa air untuk menyedot air sungai ke lahan irigasi.

"Untuk El Nino, kami sudah punya tim Gerdal.