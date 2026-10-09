JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 328 Ribu Hektare Lahan di Bali Terancam Kekeringan, Distan Pangan Turun Tangan

328 Ribu Hektare Lahan di Bali Terancam Kekeringan, Distan Pangan Turun Tangan

Jumat, 09 Oktober 2026 – 07:41 WIB
328 Ribu Hektare Lahan di Bali Terancam Kekeringan, Distan Pangan Turun Tangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi tanaman padi di Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali memetakan sekitar 328 ribu hektare lahan pertanian yang rawan diterjang kekeringan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali memetakan sekitar 328 ribu hektare lahan pertanian yang rawan diterjang kekeringan.

Langkah ini diambil menyusul prediksi BMKG bahwa musim hujan di Pulau Bali baru akan turun pada November atau Desember 2026.

Kepala Distan Pangan Bali I Wayan Sunada menegaskan telah bergerak cepat menyiapkan strategi pencegahan agar para petani tidak mengalami gagal panen.

Baca Juga:

"Memang saat ini sudah kita petakan ada 328 ribu hektare yang berpotensi kekeringan.

Begitu terjadi kekeringan di lapangan, kami langsung antisipasi," ujar I Wayan Sunada dilansir dari Antara.

Untuk merespons ancaman tersebut, Distan Pangan Bali menyiagakan tim khusus bernama Gerakan Pengendalian (Gerdal).

Baca Juga:

Distan Pangan Bali juga menyiapkan sekitar 50 pompa air untuk menyedot air sungai ke lahan irigasi.

"Untuk El Nino, kami sudah punya tim Gerdal.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan Pangan) Bali memetakan sekitar 328 ribu hektare lahan pertanian yang rawan diterjang kekeringan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Distan Pangan Bali Kadistan Pangan Bali Wayan Sunada Bali kekeringan sawah Lahan Persawahan Fenomena El Nino el nino lahan pertanian

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2 - JPNN.com Bali

    League Cup 2026-2027 Bergulir, Ini Lawan Bali United di Grup J Zona Timur 2

  2. Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persijap Nihil Poin, Genjot Transisi & Chemistry Menjelang Kontra Bali United

  3. Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main - JPNN.com Bali

    Asisten Nova Arianto Jadi Juru Taktik Bali United U20, Tugasnya tak Main-main

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU