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Kalender Bali Jumat (9/10): Tak Baik untuk Menikah & Membangun Rumah

Jumat, 09 Oktober 2026 – 05:46 WIB
Kalender Bali Jumat (9/10): Tak Baik untuk Menikah & Membangun Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 9 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Wayang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (9/10) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Wayang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (9/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Jumat 9 Oktober 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Wayang: Tidak baik untuk menikah & membangun rumah
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TAGS   kalender Kalender Bali kalender Bali Jumat 9 Oktober 2026 Sukra Wage Wayang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu menikah membangun rumah

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