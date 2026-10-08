Koster: Tusi Hukum, HAM, dan Imigrasi Butuh Kolaborasi Pusat dan Daerah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan.

Hal itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10).

Andika dalam pertemuan itu menjelaskan, Kemenko Kumham Imipas memiliki peran strategis dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Kementerian koordinator tersebut dibentuk menyusul pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis.

Menurut Andika, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik daerah.

“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Andika.

Khusus di bidang HAM, ia menekankan pentingnya kerja sama untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur.