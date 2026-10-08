Pasokan BBM di Bali Pulih Bertahap, Imbau Warga Beli Sesuai Kebutuhan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina akhirnya buka suara menanggapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU wilayah Denpasar, Badung, hingga Tabanan.

Melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, pihak pengelola memastikan pasokan BBM di Pulau Bali kini terus dipulihkan secara bertahap.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, kelangkaan yang terjadi beberapa hari

terakhir dipicu oleh keterlambatan pengiriman pasokan.

"Memang sebelumnya ada keterlambatan pasokan Pertalite.

Namun, pasokan baru telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di Bali," kata Ahad Rahedi, Kamis (8/10).

Ahad Rahedi menambahkan, pengiriman pasokan BBM berikutnya dijadwalkan kembali mendarat di Bali pada 11 Oktober 2026.

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Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga terus melakukan upaya percepatan pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, kesiapan sarana dan fasilitas.

Pertamina juga gencar melakukan koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.