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Pasokan BBM di Bali Pulih Bertahap, Imbau Warga Beli Sesuai Kebutuhan

Kamis, 08 Oktober 2026 – 16:56 WIB
Pasokan BBM di Bali Pulih Bertahap, Imbau Warga Beli Sesuai Kebutuhan - JPNN.com Bali
Truk tangki BBM mengisi tangki SPBU di Bali. Pertamina berusaha memulihkan BBM di Denpasar dan Badung yang langka di sejumlah SPBU. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertamina akhirnya buka suara menanggapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU wilayah Denpasar, Badung, hingga Tabanan.

Melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, pihak pengelola memastikan pasokan BBM di Pulau Bali kini terus dipulihkan secara bertahap.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, kelangkaan yang terjadi beberapa hari
terakhir dipicu oleh keterlambatan pengiriman pasokan.

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"Memang sebelumnya ada keterlambatan pasokan Pertalite.

Namun, pasokan baru telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di Bali," kata Ahad Rahedi, Kamis (8/10).

Ahad Rahedi menambahkan, pengiriman pasokan BBM berikutnya dijadwalkan kembali mendarat di Bali pada 11 Oktober 2026.

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Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga terus melakukan upaya percepatan pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, kesiapan sarana dan fasilitas.

Pertamina juga gencar melakukan koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Pertamina akhirnya buka suara menanggapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU di Denpasar dan Badung
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TAGS   bbm bahan bakar minyak SPBU Bali pertamina Denpasar PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus

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