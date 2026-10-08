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DJKI Bikin Sistem Canggih Lacak Royalti ke LN, tak mau Musisi Dirugikan

Kamis, 08 Oktober 2026 – 16:39 WIB
DJKI Bikin Sistem Canggih Lacak Royalti ke LN, tak mau Musisi Dirugikan - JPNN.com Bali
Dirjen KI Hermansyah Siregar memberikan pengantar saat Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Hotel Patra Kuta, Badung, Bali, Rabu (7/10). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, BADUNG - Kementerian Hukum (Kemenkum) terus memperkuat ekosistem hak cipta nasional dengan mengembangkan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pencocokan data karya hingga pelacakan royalti musisi Indonesia yang digunakan di luar negeri (LN)

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Hermansyah Siregar menegaskan, integrasi sistem ini merupakan bagian dari transformasi digital guna melindungi hak para pencipta karya.

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"Tujuan kami adalah membangun pendaftaran karya Indonesia yang saling terhubung untuk mencocokkan penggunaan luar negeri dengan pencipta dalam negeri secara mulus," ujar Hermansyah Siregar dalam acara Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Hotel Patra Kuta, Badung, Bali.

Ia menjelaskan, pengelolaan royalti lintas negara kerap menghadapi kendala teknis.

Mulai dari perbedaan sistem, ketidakkonsistenan data kepemilikan, hingga terbatasnya akses informasi perhitungan royalti.

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Akibatnya, royalti yang menjadi hak pencipta sering kali sulit ditelusuri.

"Bagi pencipta individu, penyelesaian royalti bisa sangat rumit.

Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum Hermansyah Siregar menegaskan, integrasi sistem ini merupakan bagian dari transformasi digital guna melindungi hak cipta
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TAGS   Ditjen Kekayaan Intelektual DJKI royalti hak cipta musisi Dirjen KI Hermansyah Siregar

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