Kemenkum Bali Rangkul DJKI & Denmark, Penegakan Hukum KI Diperkuat

bali.jpnn.com, BADUNG - Kanwil Kemenkum Bali memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) dalam mendorong penguatan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) di Pulau Dewata.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui Seminar Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Jimbaran, Hotel Pullman Legian Beach, Kamis (8/10).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, pertukaran pengetahuan, dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menghadapi semakin kompleksnya pelanggaran KI.

Komitmen dalam penguatan penegakan hukum KI ditunjukkan melalui kehadiran langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran Kakanwil Milawati menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi lintas lembaga sekaligus menegaskan perhatian Kemenkum Bali terhadap upaya menciptakan ekosistem KI yang sehat dan tepercaya.

Penguatan penegakan hukum dinilai penting untuk memastikan perlindungan KI tidak berhenti pada proses pendaftaran, tetapi mampu memberikan kepastian hukum bagi para pemilik KI.

Paling penting mendorong tumbuhnya inovasi, kreativitas, dan aktivitas ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi (KSPE) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Yasmon menyampaikan komitmen Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual.