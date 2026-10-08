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Menkum Supratman: Karya Buatan AI tak Dapat Perlindungan Hak Cipta, Tegas!

Kamis, 08 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Menkum Supratman: Karya Buatan AI tak Dapat Perlindungan Hak Cipta, Tegas! - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan seusai membuka acara Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Hotel Patra, Kuta, Badung, Bali, Rabu (7/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya yang dihasilkan 100 persen oleh kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.

Menkum Supratman menegaskan hal tersebut seusai membuka acara Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Hotel Patra, Kuta, Badung, Bali, Rabu (7/10).

“Hanya karya cipta buatan manusia yang diakui dan diberi perlindungan haknya,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

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Menkum Supratman menjelaskan bahwa akal imitasi (AI) pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu.

Namun, jika seluruh proses pengerjaannya dilakukan murni oleh teknologi tanpa adanya campur tangan manusia, maka tidak ada hak yang perlu dilindungi.

"Sebagai alat bantu mungkin bisa.

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Namun, kalau 100 persen diciptakan oleh AI dan peran manusia enggak ada, tentu tidak ada yang perlu dilindungi," kata Menkum Supratman.

Menkum Supratman juga menambahkan bahwa aturan tegas terkait batasan karya AI ini akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta mendatang.

Menkum Supratman mengatakan karya yang dihasilkan 100 persen oleh kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI) tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Artificial Intelligence Akal Imitasi hak cipta kekayaan intelektual UU Hak Cipta Indonesia Karya Cipta

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