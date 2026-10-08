Kendaraan Listrik di Bali Melonjak, PLN Ajak Swasta Keroyokan Bangun SPKLU

bali.jpnn.com, DENPASAR - Adopsi kendaraan listrik di Bali terus menunjukkan tren positif.

Per Oktober 2026, tercatat sebanyak 17.725 kendaraan listrik telah melintas di Jalanan Pulau Bali, yang terdiri dari 5.000 mobil dan lebih dari 12.000 sepeda motor.

Angka tersebut melonjak signifikan jika dibandingkan dengan periode Maret 2026 yang tercatat sebanyak 14.000, serta Juli 2026 yang menyentuh angka 15.000 unit.

Lonjakan ini menjadi bukti nyata makin tingginya minat masyarakat Bali terhadap transisi energi bersih.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Ajrun Karim kagum dengan pesatnya kendaraan listrik.

"Perkembangan kendaraan listrik di Bali sangat luar biasa.

Saat saya datang di bulan Maret tercatat 14.000, Juli naik jadi 15.000, dan data per Oktober ini sudah menembus 17.725 mobil dan motor," ujar Ajrun Karim dilansir dari Antara.

Seiring pesatnya lonjakan populasi kendaraan listrik, kesiapan ekosistem pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terus dikebut.