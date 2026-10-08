Stok BBM di Kuta Selatan Bali Tersendat, Antrean Mengular, Terungkap Fakta

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Personel Polsek Kuta Selatan turun ke lapangan untuk memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU wilayah hukum setempat.

Langkah sigap yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM aman sekaligus mengantisipasi potensi kelangkaan serta antrean panjang kendaraan.

Dari hasil penyisiran di lapangan, kondisi stok BBM di sejumlah SPBU di Kuta Selatan terpantau bervariasi.

Beberapa SPBU dilaporkan masih memiliki pasokan Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, hingga Bio Solar.

Namun, ada pula SPBU yang kehabisan jenis BBM tertentu, bahkan satu SPBU di kawasan Jimbaran tercatat sama sekali tidak beroperasi.

Sejumlah pengelola SPBU mengungkapkan, tersendatnya pasokan ini dipicu oleh keterlambatan kapal pengangkut BBM yang belum bersandar di Depo Pertamina Sanggaran.

Selain itu, jatah pengiriman dari Depo Sanggaran dan Manggis ke wilayah Kuta Selatan mengalami pemotongan sekitar 30 hingga 40 persen untuk setiap SPBU.

Lalu lintas yang padat serta pengerjaan infrastruktur di jalur distribusi turut memperlambat armada truk tangki sampai di lokasi.