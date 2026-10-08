35 Monyet Liar Teror Warga Wanagiri Buleleng, Pelajar SD Jadi Korban, Berulang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konflik antara manusia dengan satwa liar kembali terjadi di Bali.

Seorang pelajar SDN 2 Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, dilaporkan terluka setelah diserang monyet liar, Rabu (7/10) kemarin.

Serangan monyet liar ini bahkan viral di media sosial setelah diunggah warga setempat di media sosial Facebook.

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Dalam video yang beredar, seorang warga memperlihatkan luka robek berdarah pada pinggul kiri korban akibat gigitan monyet.

"Hari ini ada anak didik sekolah SDN 2 Wanagiri yang digigit monyet," ujar pria dalam rekaman video yang beredar.

Pria itu juga menunjukkan kawanan monyet yang merangsek ke atas atap bangunan SDN 2 Wanagiri.

Selain melukai siswa, kawanan satwa liar tersebut kerap meresahkan warga sekitar hingga merusak fasilitas kabel internet.

Perekam video berharap pihak berwenang segera menangkap dan memindahkan monyet-monyet itu jauh dari pemukiman.