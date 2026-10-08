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Kalender Bali Kamis (8/10): Baik untuk Membangun Rumah & Mencari Burung

Kamis, 08 Oktober 2026 – 05:54 WIB
Kalender Bali Kamis (8/10): Baik untuk Membangun Rumah & Mencari Burung - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 8 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Wayang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (8/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Pon Wayang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (8/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Kamis 8 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Wayang: Hari baik untuk membangun rumah & mencari burung
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Rumah Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 8 Oktober 2026 Hari Baik Mencari Burung Wraspati Pon Wayang Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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