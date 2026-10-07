SPBU Modular Pertamax Turbo Hadir di Sirkuit Mandalika, Mutu BBM Terjamin

bali.jpnn.com, MATARAM - Semangat kompetisi kelas dunia kembali menggema di Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC), Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menyukseskan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Patra Niaga menerjunkan SPBU Modular yang menyuplai bahan bakar berkualitas tinggi, Pertamax Turbo.

Fasilitas ini dihadirkan khusus di dalam kawasan sirkuit guna menunjang kebutuhan energi operasional balapan, termasuk armada safety car dan operasional tim race.

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Untuk memastikan pasokan BBM presisi secara mutu dan volume, Pertamina Patra Niaga rutin menggelar pengujian Quality & Quantity (QQ) pada SPBU Modular tersebut, persis dengan standar ketat SPBU reguler.

Pemeriksaan mencakup kelaikan sarana dispenser, tera metrologi, alat pemadam api (APAR), hingga sistem digitalisasi.

Petugas juga memeriksa visual produk, tingkat kerapatan (density), nozzle, hingga pengecekan kandungan air di tangki penyimpanan. Sampel Pertamax Turbo pun diuji laboratorium secara berkala.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa kesiapan energi merupakan fondasi utama kelancaran MotoGP Mandalika.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan energi berkualitas untuk mendukung operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.