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Transisi Energi Bersih di Bali Lambat, IESR Desak Revisi RUPTL PLN

Rabu, 07 Oktober 2026 – 23:05 WIB
Transisi Energi Bersih di Bali Lambat, IESR Desak Revisi RUPTL PLN - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemasangan panel surya untuk PLTS Foto: Pertamina

bali.jpnn.com, DENPASAR - Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) di Bali hingga 2024 masih sangat rendah, baru mencapai 1,48 persen dari total pembangkitan listrik eksisting.

Padahal, Pulau Bali menyimpan potensi energi surya melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp) untuk jadi modal daerah menuju Bali Nol Emisi 2045.

Potensi ini mencakup PLTS Terapung Lepas Pantai (Nearshore Floating PV) sebesar 14,29 GW, PLTS Atap (Rooftop Solar) 4,89 GW, dan PLTS Atas Lahan (Ground-Mounted) 2,03 GW.

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Sayangnya, potensi raksasa tersebut belum sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Dalam RUPTL tersebut, pembangkit fosil berbasis gas masih mendominasi penambahan kapasitas sebesar 1.830 MW dari total 2.824 MW.

Mirisnya alokasi PLTS hingga 2034 hanya dipatok 771 MWp.

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"Angka RUPTL saat ini masih jauh dari kebutuhan riil peta jalan transisi energi Bali.

Salah satu langkah konkretnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap," ujar Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop #2 Pekan Iklim Koalisi Nol Emisi secara daring, Selasa (6/10) kemarin.

Dalam RUPTL tersebut, pembangkit fosil berbasis gas masih mendominasi penambahan kapasitas sebesar 1.830 MW dari total 2.824 MW, sementara PLTS hanya 771 MWp.
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TAGS   Institute for Essential Services Reform energi baru terbarukan IESR EBT Bali PLTS RUPTL PLN Energi Fosil PLN Bali Nol Emisi

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