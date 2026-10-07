Grab Gandeng SKYY Network dan Nuanu, Kirim Makanan Kini Pakai Drone Terbang

bali.jpnn.com, TABANAN - Terobosan baru di dunia logistik hadir di Pulau Bali.

SKYY Network, Nuanu Creative City, dan Café del Mar Bali resmi berkolaborasi dengan Grab Indonesia untuk meluncurkan pilot project pengiriman makanan menggunakan drone selama tiga bulan.

Dalam proyek uji coba terkontrol ini, Nuanu Creative City menjadi lokasi eksplorasi integrasi teknologi, sementara Café del Mar Bali bertindak sebagai hub pengiriman utama.

Bali dipilih sebagai lokasi pengujian karena memiliki dinamika cuaca, kepadatan wilayah, dan kondisi geografis yang beragam.

SKYY Network memimpin operasional penerbangan drone dari A2Z Drone Delivery melalui sistem Beyond Visual Line of Sight (BVLOS).

Grab Indonesia memanfaatkan teknologi ini untuk membantu mitra pengemudi menembus rute pengiriman yang menantang (middle mile).

Seluruh penerbangan beroperasi di ruang udara terkendali dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan pengawasan ketat real-time via platform SkyyOS, serta mematuhi aturan Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali, hingga Desa Adat setempat.

CEO SKYY Network Rory Houston menyebut Bali memberikan tantangan unik dibanding jaringan logistik drone medis yang biasa mereka kelola di Eropa.