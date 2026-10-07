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Kawan Nusantara 2026: Transformasi Subeng Bali dalam Balutan Seni dan Tradisi

Rabu, 07 Oktober 2026 – 21:45 WIB
Kawan Nusantara 2026: Transformasi Subeng Bali dalam Balutan Seni dan Tradisi - JPNN.com Bali
Founder & Creative Conceptor TULOLA Happy Salma (kanan) saat pameran Kawan Nusantara 2026 bertajuk ‘EVOLUSI’ yang digelar TULOLA bersama Bank BCA, Rabu (7/10) di The Meru Sanur, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perjalanan subeng, ornamen perhiasan telinga tradisional Bali, menjadi fokus dan daya tarik utama dalam pameran Kawan Nusantara 2026 bertajuk ‘EVOLUSI’ yang digelar TULOLA bersama Bank BCA, Rabu (7/10) di The Meru Sanur, Bali.

Melalui riset mendalam, TULOLA menerjemahkan transformasi subeng, mulai dari fungsi spiritual masa lalu hingga bentuk kontemporernya saat ini ke dalam bentuk instalasi artistik serta pertunjukan seni yang memukau.

“Dalam EVOLUSI, kami ingin menunjukkan bahwa tradisi tidak berhenti pada bentuk aslinya, melainkan berkembang bersama manusia.

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Kami memilih subeng untuk menerjemahkan perjalanan perubahan tersebut ke dalam desain, bagaimana ia bergerak dari konteks spiritual masa lampau hingga
bentuk kontemporer saat ini,” ujar Founder & Creative Designer TULOLA Sri Luce Rusna.

Pengunjung diajak menyaksikan evolusi fungsi, bentuk, material, hingga pendekatan desain subeng yang terbagi dalam empat tahapan instalasi.

Pada tahap Persembahan, subeng hadir dalam konteks spiritual, direpresentasikan melalui motif yang terinspirasi oleh arsitektur padma pada bangunan persembahan Bali.

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Pada tahap Ekspresi, subeng berkembang menjadi ruang ekspresi estetik, direpresentasikan melalui motif bunga lotus yang dipadukan dengan tanaman rambat.

Pada tahap Nilai, subeng memasuki ruang sosial dan ekonomi, direpresentasikan oleh motif keranjang dan bunga lili.

Perjalanan subeng, ornamen perhiasan telinga tradisional Bali, menjadi fokus dan daya tarik utama dalam pameran Kawan Nusantara 2026 yang digelar Tulolu
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TAGS   Kawan Nusantara 2026 Subeng Subeng Bali Tulola The Meru Sanur Bank BCA

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