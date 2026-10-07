Menkum Supratman: Indonesia Dorong Keadilan Royalti Digital Lintas Negara

bali.jpnn.com, KUTA - Pemerintah Indonesia mempertemukan delegasi dari 35 negara, organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, hingga para pakar industri kreatif dalam forum internasional di Kuta, Badung, Bali, pada 7–9 Oktober 2026.

Pertemuan bertajuk Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era ini digelar khusus untuk membedah tata kelola royalti hak cipta lintas negara di era digital.

Dalam forum strategis tersebut, para pemangku kepentingan fokus berdiskusi guna mencari solusi atas tiga persoalan utama, yakni transparansi, akuntabilitas, serta interoperabilitas sistem pembagian royalti global.

“Kami berupaya mendorong aturan main dan sistem bersama agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil,” kata Menkum Supratman, Rabu (7/10).

Menurut Menkum Supratman, ketika karya dapat dinikmati di berbagai negara melalui platform digital, tata kelola royalti juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang saling terhubung, agar hak ekonomi pencipta terlindungi.

Menurut Menkum Supratman, persoalan royalti lintas negara tidak semata-mata berkaitan dengan aturan hak cipta, tetapi juga koordinasi antarlembaga dan keterhubungan sistem informasi.

Karena itu, Indonesia mendorong dialog internasional untuk mempertemukan pengalaman dan praktik berbagai negara tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional masing-masing.