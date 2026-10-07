HAKI Sound Horeg Gagal Diproses, Menkum Supratman Buka Suara

bali.jpnn.com, KUTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas angkat bicara terkait isu pencabutan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Sound Horeg.

Menteri Supratman menegaskan bahwa hak cipta tersebut tidak pernah dicabut karena memang belum pernah diterbitkan.

Sound Horeg identik dengan pengeras suara (sound system) berukuran raksasa dengan volume dan dentuman bass yang sangat kuat hingga membuat lingkungan sekitar bergetar.

Fenomena ini muncul di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Sound Horeg bukan soal dicabut atau tidak.

Dahulu Kemenkum Jawa Timur memang pernah mau mengajukan hak cipta di Kementerian Hukum, tetapi tidak diproses.

Jadi, HAKI untuk Sound Horeg tidak pernah diterbitkan,” kata Menkum Supratman seusai membuka acara Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty

Governance in the Digital Era di Kuta, Badung, Bali, Rabu (7/10).

Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Jawa Timur sempat berencana memberikan perlindungan HAKI untuk Sound Horeg.