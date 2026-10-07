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Epson Rilis SureColor V4000, Printer UV Flatbed Ringkas Penyokong Bisnis

Rabu, 07 Oktober 2026 – 17:27 WIB
Epson Rilis SureColor V4000, Printer UV Flatbed Ringkas Penyokong Bisnis - JPNN.com Bali
Epson resmi merilis printer UV flatbed terbaru, SureColor V4000, untuk memperkuat lini SureColor V-Series. Foto: Epson Indonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Epson resmi merilis printer UV flatbed terbaru, SureColor V4000, untuk memperkuat lini SureColor V-Series.

Inovasi ini hadir menjawab tingginya lonjakan permintaan produk personalisasi, signage, hingga cetakan berkualitas foto di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Melalui desain yang ringkas, SureColor V4000 memungkinkan para pelaku usaha memproduksi beragam aplikasi cetak secara mandiri (in-house).

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Kehadiran printer ini menjadi solusi tepat untuk mempercepat waktu pengerjaan, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta menjaga konsistensi kualitas cetak tanpa memerlukan ruang produksi yang luas.

“Seiring meningkatnya permintaan terhadap produk custom dengan jumlah produksi yang lebih fleksibel, bisnis membutuhkan solusi yang dapat menyesuaikan dengan skala usaha, ruang yang tersedia, dan kebutuhan investasinya,” ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya.

Cetak Lebih Besar, Tetap Hemat Ruang

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Melengkapi seri SureColor V7000 yang hadir sebelumnya, printer terbaru ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan produksi bervolume tinggi dengan area cetak yang lebih luas.

SureColor V4000 mendukung format cetak hingga ukuran A1+ dan mampu menangani media dengan ketebalan hingga 20 cm.

Epson resmi merilis printer UV flatbed terbaru, SureColor V4000, untuk memperkuat lini SureColor V-Series.
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TAGS   Epson Epson Indonesia printer Printer UV SureColor V4000 Epson SureColor V4000

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