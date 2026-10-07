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Bukan Sesar Aktif Dangkal, Ini Penyebab Gempa M 5,0 Lombok Terasa Sampai Bali

Rabu, 07 Oktober 2026 – 10:22 WIB
Bukan Sesar Aktif Dangkal, Ini Penyebab Gempa M 5,0 Lombok Terasa Sampai Bali - JPNN.com Bali
Ilustrasi gempa di Lombok Barat, NTB, yang terasa di Bali, Rabu (7/10). Ilustrasi Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gempa dengan magnitudo 5,2 yang mengguncang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/10) dini hari dan terasa hingga ke Bali mendapat perhatian Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI).

Anggota IABI Daryono mengatakan gempa tektonik yang direvisi dengan magnitude 5,0 di Lombok Barat  ini merupakan jenis lindu akibat deformasi internal pada lempeng Australia yang menunjam ke bawah kawasan Lombok-Bali.

Menurut Daryono, gempa pada pukul 03.15 WIB atau 04.15 WITA itu dipicu patahan sesar turun (normal fault) di dalam tubuh lempeng samudra, bukan akibat pergeseran sesar aktif dangkal di daratan Lombok.

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"Gempa ini bukan gempa kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif di Pulau Lombok, melainkan gempa intraslab.

Sumbernya berada di dalam Lempeng Australia yang menunjam ke bawah kawasan Lombok-Bali," kata Daryono dilansir dari Antara.

Daryono mengatakan akumulasi tegangan (stress) pada slab lempeng yang menunjam melampaui daya tahan batuan.

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Kondisi ini memicu patahan internal dan memancarkan gelombang seismik dengan daya sebar guncangan yang amat luas.

Estimasi peta guncangan (shakemap) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat guncangan kuat skala IV-V MMI di Mataram.

Gempa di Lombok Barat Rabu pagi ini merupakan jenis lindu akibat deformasi internal pada lempeng Australia yang menunjam ke bawah kawasan Lombok-Bali.
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TAGS   gempa lindu lombok barat Bali Sesar Aktif Dangkal gempa dangkal Ikatan Ahli Bencana Indonesia IABI gempa tektonik Patahan Sesar Turun

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