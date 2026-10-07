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Denpasar Terima Aset Rampasan Rp1,16 Miliar dari KPK, Tabanan Ikut Kebagian

Rabu, 07 Oktober 2026 – 09:44 WIB
Denpasar Terima Aset Rampasan Rp1,16 Miliar dari KPK, Tabanan Ikut Kebagian - JPNN.com Bali
Direktur Labuksi KPK RI Mungki Hadipradikto bersama Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menunjukan dokumen penyerahan hibah barang rampasan negara senilai Rp1,16 miliar di Denpasar, Bali, Selasa (6/10). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyerahkan hibah barang rampasan negara senilai Rp1,16 miliar kepada Pemkot Denpasar di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Bali, Selasa.

Aset hasil penegakan hukum tersebut berupa sebidang tanah seluas 250 meter persegi yang berlokasi strategis di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan.

Direktur Pelacak Aset, Pengelolaan Barang Rampasan, dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI Mungki Hadipradikto mengatakan langkah ini merupakan bentuk komitmen lembaga antirasuah dalam mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery).

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“Upaya KPK bukan hanya menghukum pelaku.

Perkara ini juga harus bisa kembali memberikan manfaat nyata kepada negara dan masyarakat,” ujar Mungki Hadipradikto dilansir dari Antara.

Guna memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi, KPK juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mengakselerasi proses balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama Pemkot Denpasar.

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Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi penuh langkah KPK yang membantu penyelesaian tertib administrasi aset pertanahan tersebut.

Menurutnya, kepastian hukum ini penting untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan sekaligus mencegah potensi sengketa di masa depan.

KPK menyerahkan hibah barang rampasan negara senilai Rp1,16 miliar kepada Pemkot Denpasar di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Bali, Selasa (6/10)
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TAGS   Denpasar pemkot denpasar Aset Rampasan Negara hibah KPK KPK RI tabanan pemkab tabanan

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