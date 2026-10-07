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Bali Jadi Contoh Nasional Integritas Pendidikan, KPK Minta Daerah Lain Meniru

Rabu, 07 Oktober 2026 – 08:10 WIB
Bali Jadi Contoh Nasional Integritas Pendidikan, KPK Minta Daerah Lain Meniru - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas kontribusinya sebagai wilayah teraktif dan tercepat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026, Selasa (6/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bali memboyong penghargaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas kontribusinya sebagai wilayah teraktif dan tercepat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dari Ketua KPK RI Setyo Budiyanto saat peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).

Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat Pemprov Bali yang dinilai patut menjadi percontohan nasional.

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KPK berharap gubernur daerah lain bisa mengikuti langkah Gubernur Bali.

Kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data luar biasa.

Jadi yang tercepat dan patut menjadi contoh,” kata Setyo Budiyanto.

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Setyo Budiyanto mengatakan SPI Pendidikan 2026 melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan dan 951 ribu responden secara nasional untuk memetakan karakter peserta didik, ekosistem, serta tata kelola sekolah.

Menurutnya, penanaman integritas harus dimulai dari hal sederhana di kelas seperti tidak menyontek, tidak memanipulasi nilai, dan jujur.

Bali meraih penghargaan dari KPK RI atas kontribusinya sebagai wilayah teraktif dan tercepat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.
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TAGS   Bali KPK RI KPK Integritas Pendidikan gubernur koster Koster Survei Penilaian Integritas SPI Pendidikan 2026 Ketua KPK Setyo Budiyanto

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