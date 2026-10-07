Kodam IX/Udayana Fokus Kawal Bali Seusai Pisah dari NTB dan NTT

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kodam IX/Udayana memfokuskan pelaksanaan tugas pertahanan serta pembinaan kewilayahan di Provinsi Bali.

Langkah ini menyusul pemisahan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini resmi memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) masing-masing.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution mengatakan penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat (AD) guna mengoptimalkan pembagian wilayah komando di Bali dan Nusa Tenggara (Nusra).

“Melalui pengembangan organisasi TNI AD ini, wilayah NTT dan NTB yang sebelumnya berada di bawah jajaran Kodam IX/Udayana kini menjadi wilayah komando tersendiri dengan pembentukan Kodam baru.

Kodam IX/Udayana selanjutnya berkedudukan dan fokus melaksanakan tugas kewilayahan di Bali,” ujar Kolonel Inf Amrizal Nasution dilansir dari Antara.

Dengan perubahan tersebut, wilayah Bali dan Nusa Tenggara kini terbagi menjadi tiga komando daerah militer.

Kodam IX/Udayana melaksanakan tugas kewilayahan di Bali, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di NTT, serta Kodam XXX/Rinambora di NTB.

Untuk wilayah NTT, Korem 161/Wira Sakti yang sebelumnya berada di bawah Kodam IX/Udayana dikembangkan menjadi Kodam XXVII/Sobe Sonbai dengan Mayjen TNI Thevi Angandowa sebagai Pangdam.